Четыре человека пострадали по вине пьяного бесправного водителя в Удмуртии

Сам юноша, несмотря на травмы, с места преступления скрылся.

Можга. Удмуртия. Пьяный бесправный водитель устроил аварию на дороге в Можгинском районе. Как этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, ДТП произошло вечером накануне, 11 февраля.

21-летний молодой человек сел за руль «ВАЗа» без прав и «приняв на грудь». Не справившись с управлением, он вылетел на встречную полосу и протаранил «Опель», за рулем которого находился 40-летний мужчина.

В результате аварии пострадали 24-летний пассажир «ВАЗа», а также пассажиры иномарки - 64-летний мужчина, 63-летняя женщина и 13-летняя девочка. Сам пьяный водитель также получил травмы, однако сбежал с места происшествия. Сотрудникам Госавтоинспекции удалось найти и задержать молодого человека.