Ижевск. Удмуртия. Молодёжный центр Удмуртии возглавил Степан Чирков. Информацию об этом разместили в соцсетях на странице организации.

«Поздравляем с назначением нового директора Молодёжного центра — Степана Чиркова! Мы уверены, что под его руководством центр будет процветать и развиваться. Поздравляем Степана и желаем ему успехов в новом этапе его карьеры. Пусть под его руководством Молодёжный центр продолжит быть местом вдохновения и роста для молодежи Удмуртии», — говорится в сообщении.

Также молодёжь выразила огромную благодарность бывшему директору Евгении Дыляевой за её вклад в работу центра: «Её стремление и усердие сделали центр местом, которым мы гордимся. Желаем Евгении успехов в будущих начинаниях!».

Отметим, что Степан Чирков известен в республике тем, что являлся командиром регионального штаба студенческих отрядов Удмуртии, специалистом Молодёжного центра в структуре Минспорта УР, руководителем Корпуса общественных наблюдателей на выборах президента страны и в Госдуму.

Сам Степан Чирков в соцсетях отметил, что второй месяц весны начался для него с новых возможностей и горизонтов.

«Приятно осознавать, что таких точек притяжения молодёжи становится больше в нашей республике. Когда-то, благодаря совместным усилиям огромной команды, появилось мультформатное пространство студенческих отрядов Удмуртии «СО.Здание». А в этом году откроется ещё пять пространств для молодёжи в регионе. Да и возможностей для молодёжи много: отряды, грантовые конкурсы, форумы, мероприятия, обучения. В нашей стране есть всё для развития и роста! Это доказывает и последний опрос ВЦИОМ. Было подтверждено, что желание россиян переехать в другую страну достигло исторического минимума — всего 5%», — написал Степан Чирков.