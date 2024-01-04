В Ижевске открылся молодежный центр на улице Софьи Ковалевской

Ижевск. Удмуртия. В конце 2023 года на улице Софьи Ковалевской, 8 в Ижевске открылся пятый по счёту в республике молодежный центр. Об открытии центра сообщается на сайте главы и правительства региона.

Здание бывшей поликлиники снаружи окрашено в яркий фиолетовый цвет. Внутри строители капитально отремонтировали все помещения, установлена новая мебель и техника. На первом этаже организовано переговорное пространство и место приема пищи, второй этаж отведен под творческие мастерские и танцевальный зал. Выше располагается медиа-студия с фото-оборудованием, на четвертом этаже – лекторий.

Всего в 2023 году в городах Удмуртии открылись пять молодежных центров в Сарапуле, Глазове, Можге, Воткинске и Ижевске.

В 2024 году аналогичные молодежные пространства появятся в пяти сельских районах Удмуртии – об этом сказал на открытии молодежного центра в Ижевске руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев.