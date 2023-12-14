Команда будущего: представители Воткинского завода приняли участие в форуме Роскосмоса

Воткинск. Удмуртия. На базе Центра «Космонавтики и авиации» на ВДНХ с 7 по 9 декабря прошёл отраслевой форум Роскосмоса «Команда будущего», а также финал Всероссийской молодёжной научно-практической конференции (НПК) «Орбита молодёжи». Участие в мероприятиях приняли и представители Воткинского завода.

Инженер по проектно-сметной работе Анастасия Глиненко, ведущий специалист по кадрам Никита Миронов, токарь Никита Караваев и инженер-технолог Ксения Орлова послушали лекции о современных разработках и научно-технических достижениях, узнали об особенностях профессиональной коммуникации, поучаствовали в мастер-классах по развитию лидерских и творческих качеств.

Специалисты технологического центра Александра Данько, Дмитрий Белоногов и Александр Рыбин в финале НПК представили три темы в секции «Развитие ракетно-космической промышленности и технологий».

Фото: пресс-служба Воткинского завода

Участники форума также смогли пообщаться с космонавтами Андреем Борисенко, Петром Дубровым и Арутюном Кивиряном. Важнейшим событием стала встреча с главой Роскосмоса Юрием Борисовым в формате открытого диалога «без галстука». Он ответил на вопросы, касающиеся работы в отрасли, настоящего и будущего российской космонавтики и реализации стратегически значимых проектов.

Фото: пресс-служба Воткинского завода