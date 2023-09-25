Удмуртская певица Ladi Sveti выпустила клип «Удмурт чика»

Ижевск. Удмуртия. Молодёжная организация «Куара» совместно с певицей Ladi Sveti представляют клип «Удмурт чика» (0+). Об этом «Сусанину» рассказала сама артистка. Своим мнением поделилась и участница «Куары», главред журнала «Кенеш» Анастасия Шумилова.

«Уже несколько лет проект Ladi Sveti завоёвывает сердца слушателей уникальной музыкой и видением мира. А 25 сентября создательница этого неординарного творческого проекта Свети Ручкина отмечает свой день рождения. Подарок поклонникам — премьера клипа на песню «Удмурт чика» («Удмуртская чика»). Завораживающий ритм, глубокий текст и неповторимый стиль исполнения Свети Ручкиной покорили слушателей, многие из которых задались вопросом: будет ли клип?» — отметила Шумилова.

Спустя больше года с премьеры песни появилось видео «Удмурт чика». Это произошло благодаря организации «Куара» и Лаборатории удмуртского клипмейкинга «Пус», в рамках которой были созданы три новых клипа на песни удмуртских исполнителей. Участники лаборатории в течение полугода учились по трём направлениям: сценарное и операторское искусство, монтаж видео — и принимали участие во всех этапах видеопроизводства.

«Съёмочная группа клипа «Удмурт чика» работала над его созданием почти шесть месяцев, и в результате получился гимн всех женщин: уникальных, красивых, ярких, сильных, способных постоять за себя и поиронизировать над собой. Героиня клипа в исполнении Свети Ручкиной предстала во многих ярких образах, а компанию ей составили музыкальный продюсер песни Дмитрий Якимов и самые настоящие удмуртские чики. Мы надеемся, что «Удмурт чика» напомнит каждой женщине о её уникальности и внутренней силе, и клип станет вдохновением не только для женщин, но и для мужчин», — подчеркнула Анастасия Шумилова.

Напомним, в мае Ladi Sveti выпустила трек «Ekty» («Танцуй») для фанатов фолктроники. В середине сентября «Куара» в рамках лаборатории «Пус» выпустили клип для фолк-коллектива «Азвесям».