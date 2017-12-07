Женщина погибла при столкновении легковушки с «МАЗом» в Малопургинском районе Удмуртии

Женщина не справилась с управлением и выехала не встречную полосу.

Малая Пурга. Удмуртия. Водитель «ВАЗа» погибла при столкновении с «МАЗом» в Малопургинском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, женщина не справилась с управлением и выехала не встречную полосу.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получила смертельную травму», - говорится в сообщении.

МВД по Удмуртии просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков и разметки.