Два человека погибли в ДТП в Удмуртии за ночь

Обе аварии произошли в Малопургинском районе республики.

Ижевск. Удмуртия. Два человека погибли в авариях в Удмуртии минувшей ночью. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в первом отделе Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике.

Обе аварии случились на территории Малопургинского района. Первое ДТП произошло около 22:38 на 108 км трассы Елабуга – Пермь. 31-летний водитель «ВАЗ-211440» выехал на встречную полосу и протаранил фуру. В результате мужчина погиб на месте.

Спустя два часа на 113 км той же трассы неизвестный мужчина без светоотражающих элементов на одежде выбежал на дорогу. Пешехода насмерть сбил большегруз. Личность погибшего в настоящее время устанавливают.