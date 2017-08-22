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      Два человека погибли в ДТП в Удмуртии за ночь

      10:21, 22 августа, 2017
      Ксения Чернова
      10:21, 22 августа, 2017
      Ксения Чернова
      249
      0
      #ДТП\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей
      Фото: vk.com (МПГГС)
      249
      0

      Обе аварии произошли в Малопургинском районе республики.

      Ижевск. Удмуртия. Два человека погибли в авариях в Удмуртии минувшей ночью. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в первом отделе Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике.

      Обе аварии случились на территории Малопургинского района. Первое ДТП произошло около 22:38  на 108 км трассы Елабуга – Пермь. 31-летний водитель «ВАЗ-211440» выехал на встречную полосу и протаранил фуру. В результате мужчина погиб на месте.

      Спустя два часа на 113 км той же трассы неизвестный мужчина без светоотражающих элементов на одежде выбежал на дорогу. Пешехода насмерть сбил большегруз. Личность погибшего в настоящее время устанавливают.

      10:21, 22 августа, 2017
      Ксения Чернова
      249
      0
      #ДТП\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей

       

       

       

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