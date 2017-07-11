45 сибиреязвенных скотомогильников Удмуртии не соответствуют нормам

Всего на территории республики находится 101 такое захоронение.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 45 сибиреязвенных скотомогильников из 101 не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Решениями Октябрьского районного суда Ижевска на правительство Удмуртии возложена обязанность поставить на кадастровый учет земельные участки с захоронениями, принять скотомогильники в республиканскую собственность и привести их в соответствие требованиям.

На сегодняшний день в нормативное состояние приведено 56 захоронений в Алнашском, Граховском, Каракулинском, Кизнерском, Киясовском и Сарапульском районах. Также в 2017 году в соответствии с заключенным контрактом на 1,455 млн. рублей планируется выполнить работы в Каракулинском, Киясовском, Сарапульском и Увинском районах.

Напомним, что ранее суд признал незаконным бездействие правительства Удмуртии в отношении содержания мест захоронений животных, павших от сибирской язвы, расположенных в Увинском районе.