За неделю ОРВИ подхватили более 17 тысяч жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии растет количество пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

С 29 января по 4 февраля в регионе инфекцию подхватили 17 650 человек, что на 10% превышает количество пациентов за четвертую неделю в году. 60% больных — дети до 14 лет, из них более 5 тыс. ребят живут в Ижевске.

В результате массового заболевания детей в 162 классах 68 школ и в 65 группах 49 дошкольных образовательных учреждений частично приостановили образовательный процесс. Также полностью закрыты 7 школ и два детских сада.

Чтоб не заразиться, врачи советуют надевать маску в местах массового скопления людей, часто и тщательно мыть руки, не допускать переохлаждения и избегать контактов с больными.