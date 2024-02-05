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За неделю ОРВИ подхватили более 17 тысяч жителей Удмуртии

14:15, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За неделю ОРВИ подхватили более 17 тысяч жителей Удмуртии
14:15, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
237
0
#Удмуртия\n#пациент\n#ОРВИ\n#заболевание
Фото: unsplash.com (Kelly Sikkema)
237
0

Некоторые школы и детские сады закрылись.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии растет количество пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

С 29 января по 4 февраля в регионе инфекцию подхватили 17 650 человек, что на 10% превышает количество пациентов за четвертую неделю в году. 60% больных — дети до 14 лет, из них более 5 тыс. ребят живут в Ижевске. 

В результате массового заболевания детей в 162 классах 68 школ и в 65 группах 49 дошкольных образовательных учреждений частично приостановили образовательный процесс. Также полностью закрыты 7 школ и два детских сада. 

Чтоб не заразиться, врачи советуют надевать маску в местах массового скопления людей, часто и тщательно мыть руки, не допускать переохлаждения и избегать контактов с больными. 

14:15, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
237
0
#Удмуртия\n#пациент\n#ОРВИ\n#заболевание