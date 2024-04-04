За первый квартал года жителей Удмуртии обеспечили лекарствами на сумму более 39 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. За первый квартал 2024 года в Удмуртии лекарствами обеспечили более шести тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на общую сумму более 39 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Бесплатные лекарства могут получить пациенты, перенёсшие острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), инфаркт миокарда, или же операции аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием или катетерной абляции.

«Наши пациенты часто сталкиваются с риском развития серьезных осложнений, повторных инфарктов и инсультов. Очень важно регулярно принимать все назначенные препараты — это помогает быстрее восстановиться после болезни и предотвратить осложнения», — рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава Удмуртии Сергей Помосов.

Помимо этого, во время своего отчета в Госдуме Российской Федерации председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что за последние три года почти 2 млн жителей страны с сердечно-сосудистыми заболеваниями получили лекарства бесплатно.

«Мы наращиваем и лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За три последних года нужные препараты получили бесплатно почти два миллиона человек. Благодаря вашей поддержке, на такие лекарства дополнительно выделено по два миллиарда рублей ежегодно. А значит, они станут предоставляться в год более чем одному миллиону человек с болезнями сердца. Это поможет продлить им жизнь», — поделился Михаил Мишустин.

Возможность получать необходимые лекарства бесплатно у россиян и жителей Удмуртии, в частности, появилась благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Одной из основных задач нацпроекта стало снижение количества умерших от сердечно-сосудистых заболеваний. В России это остаётся одной из наиболее распространённых причин смерти среди населения.