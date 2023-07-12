Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили возбудителей холеры в водоемах Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проводится мониторинг поверхностных водоемов и других объектов окружающей среды на наличие возбудителей холеры. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Холера является опасной инфекционной болезнью, во время которой у людей появляется диарея и рвота. Заболевание вызывают холерные вибрионы, сохраняющиеся в воде и некоторых продуктах питания, которые были недостаточно термически обработаны — морепродукты и молочные продукты. При отсутствии лечения болезнь за несколько часов может привести к летальному исходу.

12 июля специалисты исследовали 121 пробу воды, которые были взяты в 121 точке контроля во всех районах и городах Удмуртии. Анализы показали, что в пробах отсутствует холерный вибрион.

Отмечается, что в 2023 году в Удмуртии не регистрировались случаи заболевания жителей холерой.

Специалисты продолжат исследования на наличие возбудителей холеры. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии особо контролирует текущую ситуацию.