За два месяца 2024 года в Удмуртии 32 человека заразились мышиной лихорадкой

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в январе и феврале 2024 года выявлено 32 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Мышиная лихорадка является острым инфекционным заболеванием. За два месяца текущего года показатель заболеваемости составил 2,18 на 100 тыс. населения. Эти данные на 23% больше, чем показатель 2023 года — 26 случаев.

Вирус можно подхватить от мелких млекопитающих, в основном от грызунов. Весной у них начинается миграция, в результате чего они переносят инфекцию в разные постройки — гаражи и дачные дома.

Отмечается, что эпидемиологический прогноз по ГЛПС на 2024 год неблагоприятный. Это связано с тем, что увеличенный снежный покров минувшей зимой помог грызунам пережить холода, и теперь природные очаги ГЛПС в Удмуртии остаются активными.