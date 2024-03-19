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За два месяца 2024 года в Удмуртии 32 человека заразились мышиной лихорадкой

15:50, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За два месяца 2024 года в Удмуртии 32 человека заразились мышиной лихорадкой
15:50, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
116
0
#Удмуртия\n#мышиная лихорадка\n#заболевание
Фото: unsplash.com ( Zdeněk Macháček)
116
0

Специалисты дают неблагоприятный эпидемиологический прогноз по ГЛПС на 2024 год.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в январе и феврале 2024 года выявлено 32 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Мышиная лихорадка является острым инфекционным заболеванием. За два месяца текущего года показатель заболеваемости составил 2,18 на 100 тыс. населения. Эти данные на 23% больше, чем показатель 2023 года —  26 случаев. 

Вирус можно подхватить от мелких млекопитающих, в основном от грызунов. Весной у них начинается миграция, в результате чего они переносят инфекцию в разные постройки — гаражи и дачные дома. 

Отмечается, что эпидемиологический прогноз по ГЛПС на 2024 год неблагоприятный. Это связано с тем, что увеличенный снежный покров минувшей зимой помог грызунам пережить холода, и теперь природные очаги ГЛПС в Удмуртии остаются активными. 

15:50, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
116
0
#Удмуртия\n#мышиная лихорадка\n#заболевание