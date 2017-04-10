  • $ 56.92 ↑
  • € 60.57 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Прокуратура Удмуртии: власти региона не следили за содержанием сибиреязвенных скотомогильников

      17:45, 10 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      17:45, 10 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      40
      0
      #Правительство\n#Ува\n#Прокуратура\n#животные\n#Удмуртия\n#заболевание\n#сибирская язва\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      40
      0

      Суд обязал региональное правительство принять в собственность 5 мест захоронений животных, павших от сибирской язвы.

      Ува. Удмуртия. Суд признал незаконным бездействие правительства Удмуртии в отношении содержания мест захоронений животных, павших от сибирской язвы, расположенных в Увинском районе. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, власти не принимали меры для того, чтобы привести сибиреязвенные могильники в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства.

      «Данные объекты должны быть поставлены на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, поскольку иное может привести к утрате места расположения скотомогильника, его несанкционированному вскрытию и последующему заражению людей и животных», - говорится в сообщении.

      Правительство Удмуртии обязали принять в собственность республики 5 захоронений животных, павших от сибирской язвы в 1936, 1949 годах.

      Постановления должны быть исполнены до 10 октября 2017 года, их исполнение будет контролироваться органами прокуратуры.

      17:45, 10 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      40
      0
      #Правительство\n#Ува\n#Прокуратура\n#животные\n#Удмуртия\n#заболевание\n#сибирская язва\n#происшествие
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа