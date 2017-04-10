Прокуратура Удмуртии: власти региона не следили за содержанием сибиреязвенных скотомогильников

Суд обязал региональное правительство принять в собственность 5 мест захоронений животных, павших от сибирской язвы.

Ува. Удмуртия. Суд признал незаконным бездействие правительства Удмуртии в отношении содержания мест захоронений животных, павших от сибирской язвы, расположенных в Увинском районе. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, власти не принимали меры для того, чтобы привести сибиреязвенные могильники в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства.

«Данные объекты должны быть поставлены на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, поскольку иное может привести к утрате места расположения скотомогильника, его несанкционированному вскрытию и последующему заражению людей и животных», - говорится в сообщении.

Правительство Удмуртии обязали принять в собственность республики 5 захоронений животных, павших от сибирской язвы в 1936, 1949 годах.

Постановления должны быть исполнены до 10 октября 2017 года, их исполнение будет контролироваться органами прокуратуры.