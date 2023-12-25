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В Удмуртии фиксируют рост заболеваемости гриппом

17:00, 25 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии фиксируют рост заболеваемости гриппом
17:00, 25 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
172
0
#Удмуртия\n#заболевание\n#грипп
Фото: unsplash.com (Myriam Zilles)
172
0

За неделю вирус подхватили более 100 местных жителей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии регистрируют все больше случаев заражения гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко заявила, что заболеваемость различными вирусными инфекциями в регионе держится на обычном для осенне-зимнего сезона уровне. Но все реже люди болеют коронавирусом и ОРВИ, зато чаще подхватывают грипп. За неделю с 18 по 24 декабря гриппом заболели 143 человека. 

«Пик заболеваемости гриппом обычно происходит с середины января до середины февраля», — рассказала Марина Петренко. 

Она отметила, что жителям региона стоит поберечь себя и в новогодние праздники. Чтобы не заболеть, врачи рекомендуют избегать мест массового скопления людей или пользоваться маской, не прикасаться грязными руками к глазам, носу и рту, и чаще мыть руки с мылом. Также не следует переохлаждаться и злоупотреблять алкоголем. 

Беременные женщины, лица старше 65 лет, дети до 5 лет, люди со сниженным иммунитетом или страдающие хроническими заболеваниями имеют высокий риск тяжелого течения острых респираторных вирусных инфекций. 

17:00, 25 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
172
0
#Удмуртия\n#заболевание\n#грипп