Питание отравившихся детей в Ижевске организовывал сам лагерь

В министерстве здравоохранения региона о том, что в «Дружбе» проведут чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» не знали.

Ижевск. Удмуртия. В лагере «Дружба» под Ижевском, где произошло массовое отравление детей во время чемпионата по игре «Что? Где? Когда?», детей кормили собственными силами. Как рассказала корреспонденту информационного агентства «Сусанин» заместитель министра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева, Минздрав региона о проводимом мероприятии ничего не знал.

При таких мероприятиях положены предварительный выезд специалистов и обследование лагеря и пищеблока.

Всех здоровых детей отправляют домой с предварительным инструктажем. Первые результаты анализов будут известны вечером, после около 18:00. После анализов будет ясно инфекция или отравление.

У отравившихся детей наблюдаются следующие симптомы: рвота, температура, у некоторых жидкий стул. Ребята заболели ночью. Никаких мероприятий в рамках чемпионата во вторник, 2 мая, уже не было.

Как сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» с места событий, по словам сотрудников лагеря, следственный комитет изъял системный блок с данными по поставкам продуктов питания, бумажные документы, соскобы и пробы продуктов питания.