Здоровых детей из лагеря «Дружба» в Ижевске начали отправлять по домам

В медучреждениях республики находится около 60 участников школьного чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?».

Ижевск. Удмуртия. Здоровые дети из детского оздоровительного лагеря «Дружба» уезжают из Ижевска. Об этом сообщает корреспондент информагентства «Сусанин», находящийся на территории учреждения.

Информацию подтвердили и в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики: «Здоровые дети начали уезжать домой. В Ижевске остаются только дети и взрослые, у которых обнаружены симптомы».

Напомним, ранее исполняющий обязанности премьер-министра Удмуртии Виктор Савельев заявил, что власти региона приостановили отъезд детей из лагеря в связи с тем, что медики пока не определили, что стало причиной массовой госпитализации школьников – отравление или инфекция.

Участникам школьного чемпионата России по «Что? Где? Когда?» стало плохо в ночь на вторник, 2 мая. По разным данным, медицинскую помощь получили от 50 до 70 человек. В сообщении пресс-службы Управления Роспотребнадзора отмечается, что госпитализирован 41 человек. В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике пояснили, что число госпитализированных достигло 60 человек.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Среди отравившихся оказались школьники из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска и Сыктывкара. Для родителей детей организовали горячую линию (3412) 217-790.