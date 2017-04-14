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      13-летний подросток погиб под обрушившейся крышей бывшего балезинского Льнозавода

      17:58, 14 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:58, 14 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      460
      0
      #Ижевск\n#Балезино\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      460
      0

      Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, мальчик накануне, 13 апреля, не вернулся из школы домой.

      Ижевск. 13-летний подросток погиб под обрушившейся крышей балезинского Льнозавода. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, мальчик накануне, 13 апреля, не вернулся из школы домой.

      С заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратилась мать погибшего. В результате поисков тело 13-летнего подростка обнаружили.

      «…тело мальчика было обнаружено в бывшем весовом помещении Льнозавода под обломками крыши.  По предварительным данным, причиной его смерти явилась тупая сочетанная травма в результате воздействия конструктивных элементов крыши», - говорится в официальном сообщении следователей.

      Отметим, что правоохранителям знакомые погибшего рассказали, что дети постоянно ходили гулять на территорию бывшего завода.

      Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК России (Причинение смерти по неосторожности).

      17:58, 14 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      460
      0
      #Ижевск\n#Балезино\n#Удмуртия\n#происшествие
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