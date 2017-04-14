13-летний подросток погиб под обрушившейся крышей бывшего балезинского Льнозавода

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, мальчик накануне, 13 апреля, не вернулся из школы домой.

Ижевск. 13-летний подросток погиб под обрушившейся крышей балезинского Льнозавода. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, мальчик накануне, 13 апреля, не вернулся из школы домой.

С заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратилась мать погибшего. В результате поисков тело 13-летнего подростка обнаружили.

«…тело мальчика было обнаружено в бывшем весовом помещении Льнозавода под обломками крыши. По предварительным данным, причиной его смерти явилась тупая сочетанная травма в результате воздействия конструктивных элементов крыши», - говорится в официальном сообщении следователей.

Отметим, что правоохранителям знакомые погибшего рассказали, что дети постоянно ходили гулять на территорию бывшего завода.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК России (Причинение смерти по неосторожности).