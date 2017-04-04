ДТП произошло на дороге Завьялово – Каменное.

Завьялово. Удмуртия. Водитель «Лады Гранты» пострадал при столкновении четырех авто на трассе в Удмуртии. Как рассказали информагентству «Сусанин» в первом отделе Управления ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла утром во вторник, 4 апреля.

На 7-м км трассы Завьялово – Каменное 40-летний водитель «ВАЗ-2106» выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Рио», после чего столкнулся с ехавшими в попутном направлении «Ладой Грантой» и «ВАЗом» двенадцатой модели.

В аварии получил травмы 50-летний водитель «Гранты». Остальные автолюбители не пострадали.