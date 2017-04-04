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      Водитель «Лады Гранты» пострадал при столкновении четырех авто на трассе в Удмуртии

      16:14, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      16:14, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      239
      0
      #авто\n#ДТП\n#Завьялово\n#происшествие
      Фото: vk.com (Ижевск Где Гай Стоят)
      239
      0

      ДТП произошло на дороге Завьялово – Каменное.

      Завьялово. Удмуртия. Водитель «Лады Гранты» пострадал при столкновении четырех авто на трассе в Удмуртии. Как рассказали информагентству «Сусанин» в первом отделе Управления ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла утром во вторник, 4 апреля.

      На 7-м км трассы Завьялово – Каменное 40-летний водитель «ВАЗ-2106» выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Рио», после чего столкнулся с ехавшими в попутном направлении «Ладой Грантой» и «ВАЗом» двенадцатой модели.

      В аварии получил травмы 50-летний водитель «Гранты». Остальные автолюбители не пострадали.

      16:14, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      239
      0
      #авто\n#ДТП\n#Завьялово\n#происшествие
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