Полицейский заставил жителя Сарапула признаться в преступлении, которого он не совершал

Также он подделал протокол обыска, согласно которого у потерпевшего якобы было изъято похищенное имущество.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле сотрудника полиции осудили за склонение мужчины к написанию явки с повинной по преступлению, которое он не совершал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что в феврале 2016 года полицейский удерживал потерпевшего в отеле и заставлял подписать соответствующие бумаги. Затем, чтобы создать доказательства причастности мужчины к преступлению подделал протокол обыска в его доме, в ходе которого у потерпевшего якобы было изъято похищенное имущество. В результате в отношение потерпевшего возбудили уголовное дело за преступление, которого он не совершал.

Сотрудника полиции осудили по части 1 статьи 286 УК России («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства»). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год и возложением дополнительных обязанностей.