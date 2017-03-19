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      Полицейский заставил жителя Сарапула признаться в преступлении, которого он не совершал

      15:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      15:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      260
      0
      #Сарапул\n#Прокуратура\n#полиция\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: arzik2
      260
      0

      Также он подделал протокол обыска, согласно которого у потерпевшего якобы было изъято похищенное имущество.

      Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле сотрудника полиции осудили за склонение мужчины к написанию явки с повинной по преступлению, которое он не совершал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

      Установлено, что в феврале 2016 года полицейский удерживал потерпевшего в отеле и заставлял подписать соответствующие бумаги. Затем, чтобы создать доказательства причастности мужчины к преступлению подделал протокол обыска в его доме, в ходе которого у потерпевшего якобы было изъято похищенное имущество. В результате в отношение потерпевшего возбудили уголовное дело за преступление, которого он не совершал.

      Сотрудника полиции осудили по части 1 статьи 286 УК России («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства»). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год и возложением дополнительных обязанностей. 

      15:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      260
      0
      #Сарапул\n#Прокуратура\n#полиция\n#Удмуртия\n#происшествие
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