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Новости Удмуртии

Два грузовика столкнулись в Ижевске: пострадал один человек

10:25, 14 марта, 2017
Дарья Саушина
10:25, 14 марта, 2017
Дарья Саушина
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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Ремень безопасности был застегнут за спиной пострадавшего мужчины.

Ижевск. Удмуртия. Один человек пострадал в столкновении грузовиков в Ижевске. По информации Управления ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла в понедельник, 13 марта, в 15:09 напротив дома №9 по улице Татьяны Барамзиной.

Мужчина 1959 года рождения за рулем BAW FENIX 1044 врезался в «МАЗ-6501». В результате водитель первого автомобиля с травмами попал в больницу. В ГИБДД отметили, что он не был пристегнут, а ремень безопасности находился за спиной. Согласно последним исследованиям ученых, пристегнутый ремень в случае лобового столкновения снижает вероятность смертельной травмы в два-три раза, а при опрокидывании автомобиля - в пять раз, подчеркнули в ведомстве.  

10:25, 14 марта, 2017
Дарья Саушина
16
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#происшествие

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