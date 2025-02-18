Ижевск. Удмуртия. В Ижевске новый подрядчик приступил к строительству лечебного корпуса Республиканской клинической туберкулёзной больницы, которая начала строиться ещё летом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Ранее стало известно о том, что завершением строительства займётся ООО «Радонеж». Проинспектировать работу подрядчика приезжали премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов, министр здравоохранения республики Сергей Багин и министр строительства Михаил Баранов.

«Сумма федеральных субсидий составит 1,24 млрд рублей, еще 169 млн рублей – это софинансирование республики. Задача, поставленная перед нами, – четко контролировать исполнение работ, чтобы не допустить даже малейшего отклонения от сроков. Сейчас строительная готовность объекта – около 67%, полностью закрыт тепловой контур здания», – рассказал Роман Ефимов.

Подрядчикам необходимо завершить монтаж инженерных коммуникаций, провести отделочные работы внутри здания, а также благоустроить территорию. Контракт заключён на два года, однако чёткие графики работ будут известны к концу февраля.

Как рассказывает министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, больница получит современное оборудование: компьютерный томограф, рентгены, операционную и реанимационный блок. Всего в заведение поступит 3,5 тыс. единиц оборудования и медицинской мебели.

Помимо стационара на 100 взрослых и 40 детских мест, в больнице будет располагаться поликлиника, собственная кислородная станция, пищеблок, хозяйственные службы.

«Все это позволит объединить противотуберкулезную помощь в одном месте и привести ее в соответствие современным стандартам. Закупка оборудования начнется уже в этом году», – подытожил он.