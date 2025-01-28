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Пострадавшего в ДТП под Ижевском мужчину отправили на амбулаторное лечение

13:30, 28 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Пострадавшего в ДТП под Ижевском мужчину отправили на амбулаторное лечение
13:30, 28 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#лечение\n#ДТП
Источник фото: 1 РКБ
82
0

Его осмотрели травматологи и нейрохирурги.

Ижевск. Удмуртия. Пострадавшего в ДТП с микроавтобусом мужчину осмотрели в Первой республиканской клинической больнице Ижевска. Об этом сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте». 

Напомним, что утром 28 января в Завьяловском районе «Фольксваген Поло» столкнулся с маршрутным микроавтобусом «ГАЗ». 45-летнего пассажира микроавтобуса госпитализировали в 1 РКБ. 

Мужчину осмотрели травматологи и нейрохирурги. В результате пациента отпустили домой на амбулаторное лечение.

Всего с начала 2025 года в приемное отделение 1 РКБ после аварий доставили более 80 человек. 

13:30, 28 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#лечение\n#ДТП