Пострадавшего в ДТП под Ижевском мужчину отправили на амбулаторное лечение

Ижевск. Удмуртия. Пострадавшего в ДТП с микроавтобусом мужчину осмотрели в Первой республиканской клинической больнице Ижевска. Об этом сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что утром 28 января в Завьяловском районе «Фольксваген Поло» столкнулся с маршрутным микроавтобусом «ГАЗ». 45-летнего пассажира микроавтобуса госпитализировали в 1 РКБ.

Мужчину осмотрели травматологи и нейрохирурги. В результате пациента отпустили домой на амбулаторное лечение.

Всего с начала 2025 года в приемное отделение 1 РКБ после аварий доставили более 80 человек.