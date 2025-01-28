Микроавтобус с 11 пассажирами попал в аварию под Ижевском

Ижевск. Удмуртия. Пассажирский микроавтобус попал в аварию под Ижевском на дороге в аэропорт. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

Авария произошла во вторник, 28 января, около 08:39 на 2-м км автодороги «Ижевск – Аэропорт – Первомайский» на территории Завьяловского района Удмуртии. Автомобиль «Volkswagen Polo» под управлением 32-летнего мужчины столкнулся с маршрутным микроавтобусом «ГАЗ» под управлением 66-летнего мужчины.

Всего на момент дорожной аварии в маршрутном транспорте находилось 11 пассажиров. В результате ДТП один из них пострадал — 45-летнего мужчину госпитализировали. Пяти пассажирам, в том числе несовершеннолетнему, на месте оказана разовая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.