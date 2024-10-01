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Республиканский онкодиспансер в Ижевске вводит ограничения на фоне роста заболеваемости ОРВИ и ковидом

10:05, 01 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Республиканский онкодиспансер в Ижевске вводит ограничения на фоне роста заболеваемости ОРВИ и ковидом
10:05, 01 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус\n#ОРВИ
Фото: ИА «Сусанин»
49
0

В частности, пациентам запретят гулять по территории больницы.

Ижевск. Удмуртия. В Республиканском онкодиспансере имени Примушко в Ижевске вводятся ограничения, связанные с ростом заболеваемости ОРВИ и ковидом. Как сообщается в группе медучреждения в VK, изменения начинают действовать сегодня, 1 октября.

Отметим, что еженедельная заболеваемость ковидом достигла порядка 15 тысяч человек. По данным на конец августа ковидом заражались за неделю заражались более 400 жителей республики.

Для сохранения здоровья пациентов республиканский онкодиспансер вводит следующие ограничения в режим работы:

·         родственникам запрещается посещать пациентов в стационаре (за исключением порядка посещения родственниками отделения реанимации);

·         запрещается находиться в стационарах родственникам, ухаживающим за пациентами, за исключением ряда случаев;

·         пациентам запрещается гулять по территории диспансера;

·         для сотрудников вводится масочный режим.

10:05, 01 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус\n#ОРВИ