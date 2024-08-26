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За неделю больше 400 жителей Удмуртии заболели коронавирусом

16:20, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За неделю больше 400 жителей Удмуртии заболели коронавирусом
16:20, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
207
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#пациент\n#коронавирус\n#ОРВИ
Фото: unsplash.com (Kelly Sikkema)
207
0

По сравнению с предыдущей неделей, количество пациентов увеличилось на 24%.

Ижевск. Удмуртия. С 19 по 25 августа в Удмуртии коронавирусом заболели 462 человека. По сравнению с предыдущей неделей, число пациентов с COVID-19 увеличилось на 24%. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Прогнозируемый рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в регионе начался с конца июля.

Также за минувшую неделю 7 293 жителя Удмуртии заболели ОРВИ, в том числе 3 456 детей до 14 лет. По сравнению с показателем 33-й недели, количество пациентов возросло на 10%.

Наиболее высокие показатели заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией зарегистрированы в Ижевске, Можге и Воткинске, а также в Завьяловском и Можгинском районах.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация прогнозируемая и соответствует сезону. 

16:20, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
207
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#пациент\n#коронавирус\n#ОРВИ