За неделю почти 8 000 жителей Удмуртии заболели ОРВИ

Ижевск. Удмуртия. За неделю с 13 по 19 января в Удмуртии почти 8 тыс. человек заболели ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 529,2 на 100 тыс. населения. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Всего заболели 7 782 человека, из которых 52% — дети младше 14 лет. Из-за роста заболеваемости образовательный процесс частично приостановили в десяти классах в десяти школах и в пяти группах шести дошкольных образовательных учреждений.

Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Завьяловском (900,1 на 100 тыс. населения) и Красногорском (632,9) районах, а также в Можге (795,4) и Ижевске (617,6).

«Если вы чувствуете симптомы вирусной инфекции, держится температура — обратитесь к врачу, не экспериментируйте с самостоятельным лечением», — сообщили в Управлении.