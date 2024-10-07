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В Удмуртии за неделю уменьшилось количество пациентов с ОРВИ

15:20, 07 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии за неделю уменьшилось количество пациентов с ОРВИ
15:20, 07 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
153
0
#Удмуртия\n#ОРВИ\n#пациент\n#заболевание
Фото: unsplash.com (Brittany Colette)
153
0

Одну школу полностью закрыли на карантин.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.  

С 30 сентября по 6 октября в регионе зафиксировали 15 181 человека с острой респираторной вирусной инфекцией. 57% пациентов — дети до 14 лет. 

Отмечается, что за предыдущую неделю с 23 по 29 сентября ОРВИ болели 16 789 человек.  

Из-за большого количества подхвативших простуду детей образовательный процесс частично приостановлен в 57 классах 35 школ и 38 группах 28 детских садов. Полностью закрыта одна школа в Воткинском районе. 

Наибольшее число больных пациентов оказалось в Завьяловском, Можгинском, Алнашском и Балезинском районах, а также в Можге, Ижевске и Сарапуле. 

15:20, 07 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
153
0
#Удмуртия\n#ОРВИ\n#пациент\n#заболевание