В Удмуртии за неделю уменьшилось количество пациентов с ОРВИ

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

С 30 сентября по 6 октября в регионе зафиксировали 15 181 человека с острой респираторной вирусной инфекцией. 57% пациентов — дети до 14 лет.

Отмечается, что за предыдущую неделю с 23 по 29 сентября ОРВИ болели 16 789 человек.

Из-за большого количества подхвативших простуду детей образовательный процесс частично приостановлен в 57 классах 35 школ и 38 группах 28 детских садов. Полностью закрыта одна школа в Воткинском районе.

Наибольшее число больных пациентов оказалось в Завьяловском, Можгинском, Алнашском и Балезинском районах, а также в Можге, Ижевске и Сарапуле.