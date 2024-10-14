За прошлую неделю в Удмуртии ОРВИ заболели более 14 тысяч человек

Удмуртия. 14 313 жителей Удмуртии заболели ОРВИ с 7 по 13 октября. Больше всего заболевших зарегистрировано в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В антилидерах по заболеваемости после Завьяловского района идут Можгинский, Балезинский районы, а также Можга и Ижевск.

Отметим, что заболеваемость в целом по Удмуртии на прошлой неделе снизилась на 6% С 30 сентября по 7 октября официально заболели более 15 тысяч человек.

Напомним, в республике также непростая ситуация по пневмонии. Из-за её распространения в девяти школах ввели карантин.