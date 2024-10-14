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За прошлую неделю в Удмуртии ОРВИ заболели более 14 тысяч человек

15:00, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
За прошлую неделю в Удмуртии ОРВИ заболели более 14 тысяч человек
15:00, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОРВИ
Фото: ИА «Сусанин»
53
0

Заболеваемость в республике продолжает снижаться.

Удмуртия. 14 313 жителей Удмуртии заболели ОРВИ с 7 по 13 октября. Больше всего заболевших зарегистрировано в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. 

В антилидерах по заболеваемости после Завьяловского района идут Можгинский, Балезинский районы, а также Можга и Ижевск. 

Отметим, что заболеваемость в целом по Удмуртии на прошлой неделе снизилась на 6% С 30 сентября по 7 октября официально заболели более 15 тысяч человек. 

Напомним, в республике также непростая ситуация по пневмонии. Из-за её распространения в девяти школах ввели карантин. 

15:00, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОРВИ