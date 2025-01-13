В Удмуртии после праздников наблюдается традиционный подъём заболеваемости ОРВИ

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 6 по 12 января 2025 года число заболевших ОРВИ составило 7693 человека. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

«После новогодних праздников обычно наблюдается подъём заболеваемости ОРВИ. Это происходит из-за того, что люди возвращаются в организованные коллективы и обмениваются вирусами», – говорится в сообщении.

При этом вирусы гриппа не обнаружены.

В Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать меры профилактики простудных заболеваний.