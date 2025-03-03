Ижевск. Удмуртия. Девять образовательных учреждений Удмуртии закрыли из-за ОРВИ. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Число заболевших с 24 февраля по 3 марта выросло на 7% и составило 17 713 человек. При этом гриппом с начала года заболели 744 человека.

Из-за роста ОРВИ учебный процесс частично приостановили в 129 классах 62 школ и в 82 группах 58 дошкольных образовательных учреждений. Полностью закрыли шесть детских садов в Балезинском, Камбарском, Можгинском и Сарапульском районах. Помимо этого, закрыли три школы — в Дебесском, Сарапульском, Красногорском районах.

«Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Красногорском, Ярском, Малопургинском, Дебесском районах, а также в городах Ижевск и Можга», — сообщили в Управлении.

Напомним, на прошлой неделе количество заболевших ОРВИ составило 16,5 тыс. человек.