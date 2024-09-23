Более 100 классов закрыли в школах Удмуртии из-за ОРВИ

Полностью закрыли школу в Вавожском районе.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжают фиксировать рост заболеваемости ОРВИ. Об сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.
С 16 по 22 сентября в Удмуртии ОРВИ заболели 16 760 человек. Рост по сравнению с прошлой неделей составил 24%. Отмечается, что 59% случаев заболеваний зафиксировано среди детей до 14 лет.
Учебный процесс приостановили в 114 классах в 50 школах, в 30 группах 23 детских садов. Полностью закрыли школу в Вавожском районе и один детсад в Киясовском районе.
Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Завьяловском, Малопургинском, Можгинском районах. Среди городов в лидерах Можга, Ижевск и Сарапул.
Напомним, рост заболеваемости зафиксировали в начале сентября.