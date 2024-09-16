В Удмуртии из-за заболеваемости ОРВИ приостановлен образовательный процесс в 37 классах

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 9 по 15 сентября количество заразившихся ОРВИ составило 12 860 человек, что на 31% больше, чем в позапрошлую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Для прекращения роста респираторных инфекций было частично приостановлено обучение в 37 классах, 7 детсадовских групп ушли на карантин.

Наибольшее число заболевших оказалось в Вавожском, Сарапульском и Можгинском районах, а также в городах Ижевске, Сарапуле и Можге.

В министерстве рекомендуют соблюдать меры предосторожности и, в случае болезни, незамедлительно обращаться к врачу.