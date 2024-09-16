Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

В Удмуртии из-за заболеваемости ОРВИ приостановлен образовательный процесс в 37 классах

14:00, 16 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии из-за заболеваемости ОРВИ приостановлен образовательный процесс в 37 классах
14:00, 16 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
182
0
#Удмуртия\n#ОРВИ\n#болезнь
Фото: unsplash.com (Julia Zyablova)
182
0

За прошедшую неделю на 31% выросло число заболевших.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 9 по 15 сентября количество заразившихся ОРВИ составило 12 860 человек, что на 31% больше, чем в позапрошлую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Для прекращения роста респираторных инфекций было частично приостановлено обучение в 37 классах, 7 детсадовских групп ушли на карантин.

Наибольшее число заболевших оказалось в Вавожском, Сарапульском и Можгинском районах, а также в городах Ижевске, Сарапуле и Можге.

В министерстве рекомендуют соблюдать меры предосторожности и, в случае болезни, незамедлительно обращаться к врачу.

14:00, 16 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
182
0
#Удмуртия\n#ОРВИ\n#болезнь