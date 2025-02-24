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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Семь детских садов закрыли из-за ОРВИ в Удмуртии

15:23, 24 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Семь детских садов закрыли из-за ОРВИ в Удмуртии
15:23, 24 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
36
0
#ОРВИ\n#здоровье\n#Минздрав Удмуртии
Источник фото: unsplash.com (Mika Baumeister)
36
0

Заболеваемость продолжает расти.

Ижевск. Удмуртия. Семь детских садов закрыли из-за ОРВИ в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике. 

С 17 по 24 февраля количество заболевших ОРВИ составило 16,5 тыс. человек. Это на 4% выше, чем неделей ранее. Половина из заразившихся – дети до 14 лет. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Завьяловском, Малопургинском, Балезинском районах, а также в Ижевске и Можге.

Образовательный процесс частично приостановлен в 100 классах 46 общеобразовательных учреждений и в 59 группах 48 детсадов. Полностью закрыты семь детских садов в Балезинском, Игринском, Глазовском, Киясовском, Сарапульском районах, а также три школы в Балезинском, Сарапульском и Игринском районах.

Грипп на прошлой неделе выявили у 423 человек.

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15:23, 24 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
36
0
#ОРВИ\n#здоровье\n#Минздрав Удмуртии