В Удмуртии еженедельно ОРВИ заболевает порядка 15 тысяч человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сохраняется высокая заболеваемость ОРВИ. Как сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин, руководители ведомства каждый день проверяют работу «красных зон».

Каждую неделю в Удмуртии различными видами ОРВИ заболевают порядка 15 тысяч жителей региона. Так, например, в «красной зоне» ижевской ГКБ №2 ежедневно принимают около 40 человек.

«В графике руководителей Минздрава – еженедельные выезды в «красные зоны» поликлиник. Смотрим организацию работы, есть ли очереди, время ожидания, разговариваем с пациентами. Сегодня побывал в ГКБ №2 <…> Проверили также отделение медпрофилактики – вот здесь желающих пройти диспансеризацию достаточно. С одной стороны, это радует, но поручение главному врачу – организовать процесс так, чтобы людям было удобно», — написал Багин.

Напомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора, с 16 по 22 сентября в Удмуртии ОРВИ заболели 16 760 человек.