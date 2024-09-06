Врачи 1 РКБ в Ижевске вместе с заслуженным врачом-хирургом России провели 6 операций

Ижевск. Удмуртия. Заслуженный врач-хирург России Эдуард Галлямов провёл мастер-классы в Ижевске.Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Эдуард Галлямов за свою карьеру провёл более 15 тыс. операций. Он оперирует пациентов с различными заболеваниями органов брюшной полости и забрюшинного пространства. В Ижевске своими знаниями хирург поделился с врачами-урологами Первой республиканской клинической больницы. Вместе они провели 6 лапароскопических операций.

«Доктора из Удмуртии имеют в своём арсенале широкий спектр оперативных вмешательств. Во время мастер-классов мы обсудили ряд нюансов при проведении лапароскопических операций кишечной пластики и пластики мочеточного сегмента», — пояснил Эдуард Галлямов.

Несмотря на то, что врачи Ижевска уже проводят операции через небольшие разрезы, им было полезно узнать новые методики из первых уст.

«Нам есть чему поучиться у заслуженного врача России. Очень важно, что именно на нашей базе проходит этот мастер-класс, мы можем не только смотреть операции в онлайн-режиме, но и принимать непосредственное участие. Тот колоссальный опыт, который нам передал специалист в плане лапароскопической хирургии, мы будем применять в своей работе», — заявил заведующий урологическим отделением 1 РКБ Иван Семакин.