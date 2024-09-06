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Врачи 1 РКБ в Ижевске вместе с заслуженным врачом-хирургом России провели 6 операций

18:00, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Врачи 1 РКБ в Ижевске вместе с заслуженным врачом-хирургом России провели 6 операций
18:00, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
174
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#мастер-класс\n#операция
Фото: Минздрав Удмуртии
174
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Эдуард Галлямов поделился новыми методиками операций с минимальным вмешательством.

Ижевск. Удмуртия. Заслуженный врач-хирург России Эдуард Галлямов провёл мастер-классы в Ижевске.Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Эдуард Галлямов за свою карьеру провёл более 15 тыс. операций. Он оперирует пациентов с различными заболеваниями органов брюшной полости и забрюшинного пространства. В Ижевске своими знаниями хирург поделился с врачами-урологами Первой республиканской клинической больницы. Вместе они провели 6 лапароскопических операций. 

«Доктора из Удмуртии имеют в своём арсенале широкий спектр оперативных вмешательств. Во время мастер-классов мы обсудили ряд нюансов при проведении лапароскопических операций кишечной пластики и пластики мочеточного сегмента», — пояснил Эдуард Галлямов. 

Несмотря на то, что врачи Ижевска уже проводят операции через небольшие разрезы, им было полезно узнать новые методики из первых уст. 

«Нам есть чему поучиться у заслуженного врача России. Очень важно, что именно на нашей базе проходит этот мастер-класс, мы можем не только смотреть операции в онлайн-режиме, но и принимать непосредственное участие. Тот колоссальный опыт, который нам передал специалист в плане лапароскопической хирургии, мы будем применять в своей работе», — заявил заведующий урологическим отделением 1 РКБ Иван Семакин. 

18:00, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
174
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#мастер-класс\n#операция