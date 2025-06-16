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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Врачи в Ижевске извлекли осколки стекла из ладони трёхлетнего малыша

16:41, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Врачи в Ижевске извлекли осколки стекла из ладони трёхлетнего малыша
16:41, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
226
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#РДКБ\n#операция\n#дети\n#врачи\n#стекло
Источник фото: Минздрав Удмуртии
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Некоторые из них были размером в сантиметр.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске врачи Республиканской детской клинической больницы извлекли из ладони 3-летнего ребёнка множество стеклянных осколков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Малыш серьёзно повредил ладонь, упав на битое стекло.

«Врачи провели ребенку дополнительные обследования, в том числе компьютерную томографию. Это позволило подтвердить точную локализацию осколков», – говорится в сообщении.

Травматологи Олег Неганов и Пётр Дубровин, а также анестезиолог-реаниматолог Роман Закурдаев извлекли из ладони осколки размерами от сантиметра до миллиметра и провели успешное лечение. Сейчас ребёнок выписан и находится под наблюдением.

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16:41, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
226
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#РДКБ\n#операция\n#дети\n#врачи\n#стекло