Ижевск. Удмуртия. В Ижевске врачи Республиканской детской клинической больницы извлекли из ладони 3-летнего ребёнка множество стеклянных осколков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Малыш серьёзно повредил ладонь, упав на битое стекло.

«Врачи провели ребенку дополнительные обследования, в том числе компьютерную томографию. Это позволило подтвердить точную локализацию осколков», – говорится в сообщении.

Травматологи Олег Неганов и Пётр Дубровин, а также анестезиолог-реаниматолог Роман Закурдаев извлекли из ладони осколки размерами от сантиметра до миллиметра и провели успешное лечение. Сейчас ребёнок выписан и находится под наблюдением.