Ижевск. Удмуртия. В Ижевске врачи провели сложную операцию на головном мозге 31-летней девушки. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Ранее пациентку с подозрением на инсульт доставили в Региональный сосудистый центр 1 РКБ. У неё была обнаружена мешотчатая аневризма с субарахноидальным кровоизлиянием.

«Аневризма сосудов головного мозга — это очень опасное состояние, когда стенка сосуда расширяется и образует своего рода мешочек, который заполняется кровью», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Игорь Воробьев.

У женщины произошёл разрыв аневризмы. Так как это может привести к кровоизлиянию и нарушению работы мозга, было решено срочно проводить операцию.

С помощью высокоточного операционного микроскопа нейрохирурги клипировали аневризму (установили клипс, который пережимает шейку аневризмы с определённым давлением). Таким образом, врачи сохранили функциональность сосудов и минимизировали риски повторного кровоизлияния.

Операция прошла без осложнений. В настоящий момент за пациенткой наблюдают специалисты и она проходит курс восстановительной терапии.