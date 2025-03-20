Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

Экстренную операцию на головном мозге 31-летней девушки провели в 1 РКБ Ижевска

09:53, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Экстренную операцию на головном мозге 31-летней девушки провели в 1 РКБ Ижевска
09:53, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#мозг\n#1 РКБ
Источник фото: elements.envato.com (Wavebreakmedia)
147
0

У неё обнаружили аневризму.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске врачи провели сложную операцию на головном мозге 31-летней девушки. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.  

Ранее пациентку с подозрением на инсульт доставили в Региональный сосудистый центр 1 РКБ. У неё была обнаружена мешотчатая аневризма с субарахноидальным кровоизлиянием. 

«Аневризма сосудов головного мозга — это очень опасное состояние, когда стенка сосуда расширяется и образует своего рода мешочек, который заполняется кровью», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Игорь Воробьев. 

У женщины произошёл разрыв аневризмы. Так как это может привести к кровоизлиянию и нарушению работы мозга, было решено срочно проводить операцию. 

С помощью высокоточного операционного микроскопа нейрохирурги клипировали аневризму (установили клипс, который пережимает шейку аневризмы с определённым давлением). Таким образом, врачи сохранили функциональность сосудов и минимизировали риски повторного кровоизлияния. 

Операция прошла без осложнений. В настоящий момент за пациенткой наблюдают специалисты и она проходит курс восстановительной терапии. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

09:53, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#мозг\n#1 РКБ