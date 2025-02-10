Ижевск. Удмуртия. В Ижевске врачи-урологи 1 РКБ во время операции сохранили раненому бойцу спецоперации репродуктивную функцию. Об этом сообщается в группе Первой республиканской клинической больницы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

В отделение урологии 1 РКБ поступил 35-летний мужчина с множественными огнестрельными осколочными слепыми ранениями бедра и половых органов. После осмотра врачи решили оперативно оперировать пациента.

Урологи в течение часа выполняли реконструктивную пластическую операцию органов репродуктивной системы. В результате врачи смогли полностью восстановить функции половых органов.

Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии. Его выписали на амбулаторное долечивание.