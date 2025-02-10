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Ижевские врачи сохранили бойцу СВО репродуктивную функцию после ранения

17:40, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевские врачи сохранили бойцу СВО репродуктивную функцию после ранения
17:40, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#СВО\n#ранение
Источник фото: vk.com/1rkbur
146
0

У пациента обнаружили множественные повреждения бедра и половых органов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске врачи-урологи 1 РКБ во время операции сохранили раненому бойцу спецоперации репродуктивную функцию. Об этом сообщается в группе Первой республиканской клинической больницы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

В отделение урологии 1 РКБ поступил 35-летний мужчина с множественными огнестрельными осколочными слепыми ранениями бедра и половых органов. После осмотра врачи решили оперативно оперировать пациента.

Урологи в течение часа выполняли реконструктивную пластическую операцию органов репродуктивной системы. В результате врачи смогли полностью восстановить функции половых органов.

Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии. Его выписали на амбулаторное долечивание. 

17:40, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#СВО\n#ранение