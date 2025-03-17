Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии специалисты Перинатального центра Первой РКБ провели сложную операцию и спасли жизнь младенца, а также сохранили репродуктивную функцию матери. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Женщина попала в больницу на 35 неделе с угрозой прерывания беременности.

У пациентки остались два рубца на матке после предыдущих операций кесарева сечения. Третья беременность локализовалась в области рубцов.

«К 35-й неделе была диагностирована несостоятельность рубца на матке, а также прорастание плаценты в стенку матки. Потребовалось экстренное хирургическое вмешательство», – рассказала главный внештатный специалист по акушерству Елена Сахабутдинова.

Во время операции врачи извлекли здорового ребёнка весом около двух килограмм. Далее провели операцию по иссечению части стенки матки вместе с плацентой, после чего зашили матку, тем самым сохранив репродуктивную функцию женщины.

«Важным этапом операции стало использование аппаратной аутотрансфузии крови – из брюшной полости пациентки было собрано 500 мл крови, которая после фильтрации возвращена в организм», – говорится в сообщении.