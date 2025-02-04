Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии спасли девочку, случайно вдохнувшую молочный зуб. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

Зуб у 10-летней девочки выпал, когда она спала, после чего попал в дыхательные пути. Ребёнка экстренно госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.

«Врачи провели рентгенографическое исследование и бронхоскопию и обнаружили инородный предмет в бронхе. В таких случаях извлечь посторонний предмет можно эндоскопическим способом, что и было сделано», – рассказал главный врач РДКБ Павел Пупков.

Девочку уже выписали.

По словам врачей медучреждения, инородные предметы в дыхательных путях и желудочно-кишечном тракте часто становятся причиной экстренной госпитализации детей. Чаще всего это монеты, батарейки, иголки, магниты, маленькие игрушки или конфеты.

«Если ребёнок кашляет, задыхается, плачет, тяжело дышит, не может говорить – необходимо срочно вызвать бригаду скорой помощи. Если же инородное тело полностью перекрыло дыхательные пути, и человек не может дышать, нужно действовать очень быстро и сохранять спокойствие. Ребёнка до года уложите животом вниз на левую руку головой вниз и выполняйте похлопывания между лопатками основанием ладони», – рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации РДКБ Динар Фатыхов.