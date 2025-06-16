Ижевск. Удмуртия. С чрезвычайно редким случаем столкнулись ЛОР-врачи Первой республиканской клинической больницы Удмуртии. Об этом сообщается в группе 1 РКБ.

В больницу обратилась 60-летняя женщина с жалобами на постоянную заложенность правой половины носа. Она рассказала, что с детства не может дышать правой ноздрёй, и врачи не могли установить диагноз.

В 1 РКБ специалисты провели компьютерную томографию и выявили редкую врожденную патологию — костную атрезию хоан — когда просвет задних носовых отверстий полностью перекрыт костной тканью. Подобные аномалии диагностируются в детстве, поэтому то, что женщина жила с ней 60 лет, поразило врачей.

Во время эндоскопической операции медики установили временный трубчатый катетер для правильного формирования носовой полости. Операция длилась около двух часов.

Через три недели у женщины удалили конструкцию. Дыхание пациентки полностью восстановилось.

«После снятия катетера я впервые за всю жизнь почувствовала, как воздух свободно проходит через обе ноздри. Это невероятное ощущение», — поделилась женщина.