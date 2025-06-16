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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Врачи 1 РКБ столкнулись с чрезвычайно редким заболеванием у 60-летней пациентки

12:22, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Врачи 1 РКБ столкнулись с чрезвычайно редким заболеванием у 60-летней пациентки
12:22, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#врачи\n#здоровье
Источник фото: 1 РКБ
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Медики поразились, как женщина жила с такой патологией.

Ижевск. Удмуртия. С чрезвычайно редким случаем столкнулись ЛОР-врачи Первой республиканской клинической больницы Удмуртии. Об этом сообщается в группе 1 РКБ. 

В больницу обратилась 60-летняя женщина с жалобами на постоянную заложенность правой половины носа. Она рассказала, что с детства не может дышать правой ноздрёй, и врачи не могли установить диагноз. 

В 1 РКБ специалисты провели компьютерную томографию и выявили редкую врожденную патологию — костную атрезию хоан — когда просвет задних носовых отверстий полностью перекрыт костной тканью. Подобные аномалии диагностируются в детстве, поэтому то, что женщина жила с ней 60 лет, поразило врачей. 

Во время эндоскопической операции медики установили временный трубчатый катетер для правильного формирования носовой полости. Операция длилась около двух часов. 

Через три недели у женщины удалили конструкцию. Дыхание пациентки полностью восстановилось. 

«После снятия катетера я впервые за всю жизнь почувствовала, как воздух свободно проходит через обе ноздри. Это невероятное ощущение», — поделилась женщина. 

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12:22, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#врачи\n#здоровье