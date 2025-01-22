Жителю Удмуртии удалили огромную раковую опухоль кишечника

Ижевск. Удмуртия. Огромную раковую опухоль удалили жителю Удмуртии в Республиканском клиническом онкодиспансере имени С. Г. Примушко (РКОД). Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Летом 2024 года пациент попал в Воткинскую горбольницу из-за проблем с проходимостью кишечника. Местные врачи оперировали его и создали искусственное отверстие в кишечнике (сигмостому) для облегчения состояния. В ходе операции у мужчины обнаружили рак в нижней части кишечника с осложнением.

После этого пациент поступил в РКОД. В начале он прошёл четыре предоперационные химиотерапии, после чего его отправили на хирургическое лечение.

Во время операции хирурги удалили часть прямой кишки вместе с раковой опухолью, а также закрыли сигмостому и соединили две части кишечника. Отмечается, что удалённое новообразование было размером с малый таз.

На данный момент пациент восстанавливается в стационаре.