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Жителю Удмуртии удалили огромную раковую опухоль кишечника

16:10, 22 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Жителю Удмуртии удалили огромную раковую опухоль кишечника
16:10, 22 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
197
0
#Ижевск\n#онкология\n#операция\n#врачи
Источник фото: vk.com/onco18
197
0

Мужчина обратился к врачам летом 2024 года из-за непроходимости кишечника.

Ижевск. Удмуртия. Огромную раковую опухоль удалили жителю Удмуртии в Республиканском клиническом онкодиспансере имени С. Г. Примушко (РКОД). Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Летом 2024 года пациент попал в Воткинскую горбольницу из-за проблем с проходимостью кишечника. Местные врачи оперировали его и создали искусственное отверстие в кишечнике (сигмостому) для облегчения состояния. В ходе операции у мужчины обнаружили рак в нижней части кишечника с осложнением.

После этого пациент поступил в РКОД. В начале он прошёл четыре предоперационные химиотерапии, после чего его отправили на хирургическое лечение.

Во время операции хирурги удалили часть прямой кишки вместе с раковой опухолью, а также закрыли сигмостому и соединили две части кишечника. Отмечается, что удалённое новообразование было размером с малый таз.

На данный момент пациент восстанавливается в стационаре.

16:10, 22 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
197
0
#Ижевск\n#онкология\n#операция\n#врачи