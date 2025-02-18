Ижевск. Удмуртия. Камень диаметром почти в 4 см извлекли урологи Ижевска из пенсионера. Об этом сообщается в группе Первой республиканской клинической больницы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

В урологическое отделение 1 РКБ обратился мужчина 69 лет для проведения обследования. Когда врачи обнаружили у него коралловидное образование размером почти в 4 см, то было решено проводить операцию.

За 1,5 часа бригада урологов удалила камень и установила мочеточниковый стент. Операция прошла успешно. Пациента уже выписали и отправили на амбулаторное лечение.

Отмечается, что мочекаменной болезнью чаще всего болеют мужчины. Она может возникнуть из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни, вредных условий труда и употребления воды с высокими показателями жесткости. Также отложению камней способствуют гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, простатит, дивертикулез и другие заболевания.