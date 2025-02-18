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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Урологи Ижевска достали из пациента камень диаметром 4 сантиметра

15:50, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Урологи Ижевска достали из пациента камень диаметром 4 сантиметра
15:50, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
74
0
#Ижевск\n#врачи\n#операция\n#пенсионеры
Источник фото: vk.com/1rkbur
74
0

Коралловидное образование обнаружили у 69-летнего мужчины во время обследования.

Ижевск. Удмуртия. Камень диаметром почти в 4 см извлекли урологи Ижевска из пенсионера. Об этом сообщается в группе Первой республиканской клинической больницы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

В урологическое отделение 1 РКБ обратился мужчина 69 лет для проведения обследования. Когда врачи обнаружили у него коралловидное образование размером почти в 4 см, то было решено проводить операцию. 

За 1,5 часа бригада урологов удалила камень и установила мочеточниковый стент. Операция прошла успешно. Пациента уже выписали и отправили на амбулаторное лечение. 

Отмечается, что мочекаменной болезнью чаще всего болеют мужчины. Она может возникнуть из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни, вредных условий труда и употребления воды с высокими показателями жесткости. Также отложению камней способствуют гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, простатит, дивертикулез и другие заболевания. 

15:50, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
74
0
#Ижевск\n#врачи\n#операция\n#пенсионеры