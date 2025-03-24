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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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У ижевчанки удалили опухоль яичника весом четыре килограмма

17:00, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
У ижевчанки удалили опухоль яичника весом четыре килограмма
17:00, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#операция
Источник фото: Минздрав Удмуртии
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Патологию нашли после того, как пациентка пожаловалась врачу на растущий живот.

Ижевск. Удмуртия. Врачи Ижевска прооперировали пациентку с гигантской опухолью яичника. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии. 

Ранее 25-летняя девушка обратилась в приёмный покой терапевтического отделения ГКБ №8. Она рассказала, что на протяжении года у неё увеличивается живот, но она не испытывает боли. После первого осмотра пациентке поставили предварительный диагноз «асцит» — скопление свободной жидкости в брюшной полости. 

Но также врачи заподозрили и другую патологию, поэтому назначили девушке дополнительные обследования. В результате у пациентки обнаружили гигантскую опухоль яичника весом 4 кг. 

«Пациентку перевели в гинекологическое отделение и оперативно прооперировали. Операция была проведена лапароскопическим методом и длилась около часа», — рассказала заведующая гинекологическим отделением больницы Елена Рузаева. 

В настоящий момент девушка восстанавливается и готовится к выписке. Образцы опухоли уже отправлены на гистологию, после результатов которой врачи определят дальнейшее лечение. 

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17:00, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#операция