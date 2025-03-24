Ижевск. Удмуртия. Врачи Ижевска прооперировали пациентку с гигантской опухолью яичника. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Ранее 25-летняя девушка обратилась в приёмный покой терапевтического отделения ГКБ №8. Она рассказала, что на протяжении года у неё увеличивается живот, но она не испытывает боли. После первого осмотра пациентке поставили предварительный диагноз «асцит» — скопление свободной жидкости в брюшной полости.

Но также врачи заподозрили и другую патологию, поэтому назначили девушке дополнительные обследования. В результате у пациентки обнаружили гигантскую опухоль яичника весом 4 кг.

«Пациентку перевели в гинекологическое отделение и оперативно прооперировали. Операция была проведена лапароскопическим методом и длилась около часа», — рассказала заведующая гинекологическим отделением больницы Елена Рузаева.

В настоящий момент девушка восстанавливается и готовится к выписке. Образцы опухоли уже отправлены на гистологию, после результатов которой врачи определят дальнейшее лечение.