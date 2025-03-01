Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прооперировали 12-летнюю девочку с образованием селезёнки. Об этом сообщает Республиканская детская клиническая больница Удмуртии.

Врачи выявили образование у ребёнка ещё 4 года назад во время проведения МРТ брюшной полости. С тех пор пациентка регулярно наблюдалась у онколога. За прошедшее время образование увеличилось.

«Во время контрольной спиральной компьютерной томографии с внутривенным контрастированием было визуализировано образование верхнего полюса селезёнки 5*6*6 см. После консультации приняли решение о плановой госпитализации в РДКБ для оперативного лечения», — рассказал заведующий хирургическим отделением РДКБ Геннадий Поверин.

Хирурги Республиканской детской клинической больницы удалили часть селезёнки с образованием. В результате врачи смогли сохранить селезёнку и ряд её важных функций.