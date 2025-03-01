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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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У 12-летней жительницы Удмуртии удалили часть селезёнки с образованием

16:40, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
У 12-летней жительницы Удмуртии удалили часть селезёнки с образованием
16:40, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#здоровье\n#операция
Источник фото: vk.com/rdkb_ur
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Врачи смогли сохранить орган.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прооперировали 12-летнюю девочку с образованием селезёнки. Об этом сообщает Республиканская детская клиническая больница Удмуртии. 

Врачи выявили образование у ребёнка ещё 4 года назад во время проведения МРТ брюшной полости. С тех пор пациентка регулярно наблюдалась у онколога. За прошедшее время образование увеличилось. 

«Во время контрольной спиральной компьютерной томографии с внутривенным контрастированием было визуализировано образование верхнего полюса селезёнки 5*6*6 см. После консультации приняли решение о плановой госпитализации в РДКБ для оперативного лечения», — рассказал заведующий хирургическим отделением РДКБ Геннадий Поверин. 

Хирурги Республиканской детской клинической больницы удалили часть селезёнки с образованием. В результате врачи смогли сохранить селезёнку и ряд её важных функций. 

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16:40, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
9
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#здоровье\n#операция