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Ижевские врачи помогли пациенту избавиться от 1,5-сантиметрового камня в мочеточнике

15:37, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевские врачи помогли пациенту избавиться от 1,5-сантиметрового камня в мочеточнике
15:37, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#здоровье
Источник фото: Минздрав Удмуртии
71
0

Его оперировали малоинвазивным методом на новом оборудовании.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске врачи ГКБ №6 прооперировали пациента с 1,5-сантиметровым камнем в мочеточнике. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Пациент поступил в урологическое отделение ГКБ №6 по экстренным показаниям. 

«В ходе обследования в мочеточнике у него был обнаружен камень размером 1,5 см, который причинял сильную боль. Также у пациента были выявлены физиологические особенности, не позволяющие дойти до камня по просвету мочеточника», — пояснил заведующий урологическим отделением Данил Савинцев. 

Для избежания полостной операции врачи решили провести эндоскопическую уретеролитотомию. С помощью этого малоинвазивного метода все манипуляции производятся через небольшие проколы в брюшной полости. Операцию провели на новом оборудовании, и она прошла успешно. 

После хирургического вмешательства пациент провел в стационаре под наблюдением врачей ещё четыре дня. Когда его самочувствие улучшилось, мужчину выписали и назначили амбулаторное лечение. 

Отмечается, что каждый год в урологическом отделении ГКБ №6 лечение проходят более 2 тыс. человек. Большинство из них нуждаются в оперативном лечении. Для проведения малоинвазивных операций в конце 2024 года в больницу поступила новая видеоэндоскопическая стойка. 

15:37, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#здоровье