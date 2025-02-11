Ижевск. Удмуртия. В Ижевске врачи ГКБ №6 прооперировали пациента с 1,5-сантиметровым камнем в мочеточнике. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Пациент поступил в урологическое отделение ГКБ №6 по экстренным показаниям.

«В ходе обследования в мочеточнике у него был обнаружен камень размером 1,5 см, который причинял сильную боль. Также у пациента были выявлены физиологические особенности, не позволяющие дойти до камня по просвету мочеточника», — пояснил заведующий урологическим отделением Данил Савинцев.

Для избежания полостной операции врачи решили провести эндоскопическую уретеролитотомию. С помощью этого малоинвазивного метода все манипуляции производятся через небольшие проколы в брюшной полости. Операцию провели на новом оборудовании, и она прошла успешно.

После хирургического вмешательства пациент провел в стационаре под наблюдением врачей ещё четыре дня. Когда его самочувствие улучшилось, мужчину выписали и назначили амбулаторное лечение.

Отмечается, что каждый год в урологическом отделении ГКБ №6 лечение проходят более 2 тыс. человек. Большинство из них нуждаются в оперативном лечении. Для проведения малоинвазивных операций в конце 2024 года в больницу поступила новая видеоэндоскопическая стойка.