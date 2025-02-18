Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хирурги Республиканской детской клинической больницы помогли ребёнку, который родился с атрезией прямой кишки. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Это серьёзная патология, которая без вмешательства врачей в первые же сутки может привести к гибели новорождённого.

«При этой патологии отсутствует естественный канал прямой кишки и заднепроходное отверстие, имеется свищ между кишкой и мочеиспускательным каналом. Этот порок в два раза чаще встречается у мальчиков», – рассказал заведующий хирургическим отделением РДКБ Геннадий Поверин.

На первом этапе, сразу после рождения, малышу установили сигмостому для ликвидации кишечной непроходимости. Когда ребёнок окреп, хирурги приступили ко второму этапу.

«Хирурги провели реконструктивную лапароскопическую операцию. Врачи выполнили закрытие ранее наложенной сигмостомы, затем вывели прямую кишку на промежность и сформировали анус», – говорится в сообщении.

Операция прошла успешно. Сейчас ребёнок находится под амбулаторным наблюдением.