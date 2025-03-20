Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 20 марта травматологи первой РКБ прооперировали молодого человека, который попал в ДТП на своём питбайке. Об этом сообщается в соцсетях больницы.

Напомним, первое в Удмуртии ДТП с участием мотоциклиста в этом сезоне произошло 15 марта. 22-летний молодой человек не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди грузовик с прицепом. После аварии его доставили в больницу.

Травмы оказались серьёзными. Врачам пришлось провести хирургическое вмешательство, чтобы стабилизировать состояние пациента.

«После восстановительных процедур и операции его самочувствие улучшилось, и сейчас он находится в удовлетворительном состоянии», – говорится в сообщении.

Врачи первой РКБ напоминают, что мотоциклы и питбайки являются наиболее травмоопасными видами транспорта.