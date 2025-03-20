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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске врачи первой РКБ прооперировали пострадавшего в ДТП байкера

14:03, 20 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске врачи первой РКБ прооперировали пострадавшего в ДТП байкера
14:03, 20 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
105
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#мотоцикл\n#1 РКБ\n#операция\n#хирургия\n#езда без прав
Источник фото: БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»
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Сейчас его самочувствие улучшилось.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 20 марта травматологи первой РКБ прооперировали молодого человека, который попал в ДТП на своём питбайке. Об этом сообщается в соцсетях больницы.

Напомним, первое в Удмуртии ДТП с участием мотоциклиста в этом сезоне произошло 15 марта. 22-летний молодой человек не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди грузовик с прицепом. После аварии его доставили в больницу.

Травмы оказались серьёзными. Врачам пришлось провести хирургическое вмешательство, чтобы стабилизировать состояние пациента.

«После восстановительных процедур и операции его самочувствие улучшилось, и сейчас он находится в удовлетворительном состоянии», – говорится в сообщении.

Врачи первой РКБ напоминают, что мотоциклы и питбайки являются наиболее травмоопасными видами транспорта.

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14:03, 20 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
105
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#мотоцикл\n#1 РКБ\n#операция\n#хирургия\n#езда без прав