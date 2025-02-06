Ижевск. Удмуртия. В Ижевске врачи ГКБ №7 прооперировали 60-летнюю женщину с гигантской опухолью мозга. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Пациентка долгое время страдала от головных болей, также у неё постепенно снижалась память и внимание, но она не обращалась к врачам

«Тревогу забили её коллеги, когда женщина стала ошибаться в документах и перестала справляться со своими рабочими обязанностями, изменился характер, она перестала ухаживать за собой. Родственники отправили её на обследование, где была выявлена опухоль мозга — менингиома больших размеров», — рассказала врач-нейрохирург Ольга Мурашова.

Новообразование занимало почти 14% объема полости черепа — 189 куб. см. Было решено провести операцию. Врачи-нейрохирурги ГКБ №7 оперировали пациентку 5 часов и полностью удалили опухоль.

В настоящий момент женщина восстанавливает утраченные навыки самообслуживания, общения и контроля поведения.

Отмечается, что в Удмуртии под наблюдением врачей-онкологов находятся более 46,5 тыс. пациентов. Почти 60% опухолей получается выявлять на ранней стадии.

«Опухоли головного мозга в общеонкологической практике встречаются относительно редко — всего 10-15 впервые выявленных случаев на 100 тыс. населения в год, для Удмуртии это приблизительно 150 – 200 человек в год», — отмечает Ольга Мурашова.

По словам врача, опухоль растет медленно и постепенно вытесняет нормальную мозговую ткань, поэтому и симптомы проявляются постепенно. Родным очень важно отслеживать изменения в поведении своих близких и не игнорировать симптомы.