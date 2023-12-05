В Удмуртии за 11 месяцев выявлено почти 500 новых случаев рака лёгких

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 11 месяцев 2023 года выявили 492 новых случая рака лёгких. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Всего на учёте состоит 2137 больных раком лёгких. Заболевание находится на втором месте по распространённости среди злокачественных образований в республике.

С 4 по 10 декабря в России проходит неделя профилактики употребления никотина. Альтернативные способы курения по заверению врачей вредят даже сильнее обычных сигарет.

Из-за особенностей процесса парения при использовании электронных сигарет или вейпа микрочастицы всасываются в ткани лёгких, из-за чего доза потребляемого никотина получается больше, чем от обычных сигарет, отмечает главный врач Республиканского наркодиспансера Удмуртии Артём Школяр.

Кроме того, врачи-онкологи отмечают, что большинство пациентов с раком лёгких — это курильщики. Причём риск появления злокачественного образования не зависит от способа потребления никотина.

Выявить заболевание позволяет рентгенография лёгких, которую врачи призывают проходит не реже одного раза в 2 года. Сделать это можно в рамках диспансеризации.